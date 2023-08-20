كيف تربح 25 ألف جنيه في يوم واحد فقط بدون خسارة؟.. السر في أذون الخزانة

يمكن للشخص الحصول على 25 ألف جنيه أرباحا، خلال 24 ساعة فقط، عن طريق إيداع مبلغ 100 ألف جنيه في البنك الأهلي، على سبيل المثال، وبعد ذلك يعمل على تقديم طلب شراء 4 أذون خزانة «أجل عام»، تكون الواحدة بـ25 ألف جنيه، أي المجموع 100 ألف جنيه، وفي اليوم التالي يمكنه الحصول على نحو 25 ألف جنيه.

وشراء أذون الخزانة يكون بـ25 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلغ، ويمكن الشراء من خلال البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، والحصول على العائد خلال 24 ساعة فقط من الشراء إذ إنه يُصرف مقدمًا، ويكون العائد أعلى من جميع الشهادات البنكية، وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي.

كيف تربح 25 ألف جنيه في يوم واحد؟

وتتيح أذون الخزانة إمكانية استرداد المبلغ، من خلال التقدم لطلب بيع في أي يوم اعتبارًا من اليوم التالي للشراء، بخلاف الشهادات في البنوك المصرية التي تشترط مرور 6 أشهر لإمكانية استرداد مبلغ الشهادة ويكون مخصوم منها جزء من العائد.

وتعتبر أذون الخزانة أفضل الطرق للاستثمار، إذ يمكن للشخص الحصول على عائد مقدمًا ويعمل على الاستثمار به، والحصول على أمواله بعد مدة قليلة حسب رغبته، بداية من الـ3 أشهر و6 أشهر والـ9 أشهر وحتى العام، بعكس شهادات البنوك التي تكون مدتها أكثر من ذلك، والعائد أقل.

ويتم خصم 20% فقط ضريبة من العائد عند استرداد قيمة إذن الخزانة، دون المساس بأصل المبلغ وذلك بالنسبة للمصريين، و10% للأجانب.

كل ما تريد معرفته عن أذون الخزانة

وربما لا يعلم البعض ما هي أذون الخزانة؟ لذا ترصد «الوطن» كل ما تريد معرفته عنها، إذ إنها أدوات دين قصيرة الأجل، يطرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، من أجل جمع سيولة مالية من البنوك للمالية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

وأذون الخزانة تطرح مرتين كل أسبوع، يوما الأحد والخميس، على طريقة المزاد، إذ يتم تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء، وغالبًا ما تكون فائدة أذون الخزانة أعلى من الشهادات والودائع في البنوك.

وأذون الخزانة متوفرة بمدد مختلفة آجال الـ3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، أي يمكن اختيار المناسب والحصول على العائد مقدمًا، وذلك في اليوم التالي من الشراء.

العروض المقدمة من البنوك

وتقدمت البنوك بعروض الاكتتاب على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 29% لأجل السنة، وتقدمت بطلب على أذون الخزانة لـ9 شهر يصل إلى 28.9%، والـ6 أشهر 28.9% والـ3 أشهر 27.9%، بحسب بيانات البنك المركزي.

من جانبه، وافق البنك المركزي المصري على متوسط عائد لأجل عام 25.093%، والـ9 أشهر 24.853%، والـ6 أشهر 25.066% والـ3 أشهر 24.658%.