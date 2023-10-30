رئيس حكومة الاحتلال بمؤتمر صحفي: «الآن وقت الحرب لا وقت السلام»

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن «إيران تعمل على تمويل حماس»، مؤكداً: «حررنا اليوم مجندة كانت محتجزة لدى حماس».

ورفض نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل: «لا يجب أن يُقتل أي مدني، لكن حماس تمنع سكان غزة من الانتقال إلى أماكن آمنة، والآن وقت الحرب لا وقت السلام».