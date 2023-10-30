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رئيس حكومة الاحتلال بمؤتمر صحفي: «الآن وقت الحرب لا وقت السلام»

كتب:

محمد عزالدين
08:00 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن «إيران تعمل على تمويل حماس»، مؤكداً: «حررنا اليوم مجندة كانت محتجزة لدى حماس».

ورفض نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل: «لا يجب أن يُقتل أي مدني، لكن حماس تمنع سكان غزة من الانتقال إلى أماكن آمنة، والآن وقت الحرب لا وقت السلام».

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