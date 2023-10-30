طقس الـ72 ساعة المقبلة.. عدم استقرار في الأحوال الجوية وتحذير من ظاهرتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود حالة من التقلبات الجوية وطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلاً يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة في الصباح

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا.

تساقط أمطار رعدية على أغلب الأقاليم

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

واضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40%على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 1-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 2-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.