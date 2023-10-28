أماكن سقوط الأمطار اليوم.. رعدية تصل للسيول وتشمل 11 محافظة بينها القاهرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، إذ تشهد أغلب المحافظات المصرية تساقط أمطار رعدية فضلاً عن الشبورة والضباب والرياح المثيرة للرمال والأتربة، لذا نستعرض أماكن سقوط الأمطار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الساعات المقبلة من اليوم تشهد تساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا، موضحة أن أماكن سقوط الأمطار تشمل سلال جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنها تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأضافت «الأرصاد» أن مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس تتساقط عليها أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% تقريبًا، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وهذه الأقاليم تشمل 11 محافظة.

رياح محملة بالأتربة وضباب

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحذرت من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أما عن حالة الطقس غدا فإنه يسود أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وفي المساء تكون الأجواء لطيفة في أول الليل ومائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.