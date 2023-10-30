توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب والقنوات التعليمية

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من التوجيهات لمديري المديريات التعليمية خلال اجتماعه اليوم، أبرزها التشديد على مواصلة تفعيل الغياب للمراحل التعليمية المختلفة، خاصة مرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، والعمل على جذب الطلاب للمدارس عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، لافتا أيضا إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية «مدرستنا»، والإعلان عن جداول فترات البث.

متابعة ميدانية

كما شدد الوزير، على استمرار دور المتابعة الميدانية للمديريات والإدارات التعليمية، لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس؛ حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية.

صيانة دورية

وأكد الوزير أيضا على ضرورة الحرص على توافر أعلى معدلات وسائل الأمن والسلامة للطلاب وكافة العاملين في المؤسسات التعليمية، حفاظا على سلامتهم، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية من خلال تقارير المسئول عن الصيانة فى كل مدرسة.