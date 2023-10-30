اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تنمية سيناء.. عبور جديد

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تنمية سيناء.. عبور جديد

- «السيسي» يوجِّه الحكومة بحماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للتعديات عليها

- الرئيس: حمايتها ضرورة للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.. ولتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً

- مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وبنية تحتية متطورة لتعمير «أرض الفيروز»

- رفح الجديدة مدينة بطراز معماري فريد.. وأنفاق القناة ربطت سيناء بالدلتا

- «انتخابات الرئاسة».. «الوطنية» تحدّد مقار التصويت في الخارج كُتّاب

- د. ياسر عبدالعزيز يكتب: حرب غزة.. ثلاث ظواهر «سوشيالية»

- عماد فؤاد يكتب: جيشنا في عين العدو

- لطفي سالمان يكتب: إسرائيل وحماس.. لكمة أم ضربة قاضية؟

- أحمد رفعت: عملية زرع سيناء.. بالبشر!

- صلاح البلك: تنمية سيناء.. قضية وطن

- تواصل القصف الإسرائيلي على «غزة» واستهداف محيط مستشفى القدس

- «مدبولي»: توجيهات رئاسية بدعم وتحفيز الصناعة

- «الأزهر» يوجِّه التحية للمقاومة: أهل «غزة» أبطال في مواجهة العدوان.. ويثمّن موقف أمين الأمم المتحدة

- متطوعو «الهلال الأحمر».. خلايا نحل أمام المخازن

- و«الناظر»: أهالي القطاع في حاجة إلى المزيد

- وزير الاتصالات الفلسطيني: مصر كانت سبباً في عودة الإنترنت.. وما يؤلمنا يؤلم «القاهرة» قيادة وشعباً

- أوروبا تعلن الحرب على اللاعبين الداعمين لفلسطين

- ضحايا تحت أنقاض «الكرة»

- حرية الرأي والتعبير «حبر على ورق» داخل فرنسا في أزمة «بنزيما».. و«الغازى ومزراوى» مقياس لمؤشر الحريات

- «المنصات» تطارد «كوكا» وتهدده بغلق «الحسابات» ونشاط خاص لـ«النني وتريزيجيه ومصطفى» بعلم فلسطين

الصفحة الثانية

- قوات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى القدس بغارات مكثفة.. وحملة اعتقالات موسعة في «الضفة»

- مؤسسات «الأسرى»: 1680 معتقلاً في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر بينهم 49 سيدة و17 صحفياً.. واستشهاد معتقلين في سجون الاحتلال

- «الأزهر» يوجه التحية للمقاومة: أهل «غزة» أبطال في مواجهة العدوان

- «المشيخة» تثمّن موقف أمين الأمم المتحدة: رجل شجاع نطق بكلمة الحق غير خائف ولا مجامل ودعا إلى وقف العدوان على الضعفاء

- متطوعو «الهلال الأحمر».. خلايا نحل أمام المخازن لنقل المساعدات

- إسحق سدر: قوة مصر إضافة للعرب.. ونثق في أن ما يؤلمنا يؤلم «القاهرة» قيادة وشعباً

- وزير الاتصالات الفلسطيني: الضغوط والمبادرات المصرية كانت سبباً في عودة الإنترنت للقطاع

- «أشرف»: تتضمن مواد غذائية ومستلزمات طبية.. و«الناظر»: الوضع مأساوي

الصفحة الثالثة

- تنمية سيناء.. مصر تعبر من جديد

- مشروعات بـ«أرض الفيروز»

الصفحة الرابعة

- رفح الجديدة.. مدينة بطراز معماري فريد على الحدود الشرقية.. وأبراج سكنية على أعلى مستوى

- أنفاق القناة.. ربطت سيناء بالدلتا واختصرت رحلة العبور إلى 20 دقيقة

- الفريق أسامة ربيع: المشروع هدية الرئيس إلى «أرض الفيروز» ضمن خطط التنمية الشاملة

- «شوشة»: مشروعات عملاقة في الكهرباء.. و1275 ورشة بتكلفة 50 مليون جنيه

- محافظ شمال سيناء: الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. وأطلقت حملة تنموية بالمحافظة

- طفرة غير مسبوقة في محطات تحلية مياه البحر والآبار في قرى بغداد والقسيمة وصدر الحيطان

- صلاح البلك يكتب: تنمية سيناء.. قضية وطن

الصفحة الخامسة

- «التعليم العالي».. طفرة شاملة في سيناء بتكلفة 23 مليار جنيه

- تنفيذ 37 مشروعاً بينها كليات جديدة بجامعة العريش تواكب متطلبات العصر وتحقق رسالة الدولة.. وقوافل دورية لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في القرى والمدن وبرامج متميزة ومراكز بحثية تلبي حاجة المجتمع.. وتخريج كوادر فنية مدربة على التعامل مع المشكلات البيئية المتنوعة من خلال البرامج التعليمية المتطورة

- د. حسن الدمرداش: نفذنا مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الجامعة بتكلفة 1.7 مليار جنيه

- رئيس جامعة العريش: نسعى إلى الريادة والتميز وتحقيق التنمية بمعايير عالمية

- تم إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بسعة 400 سرير بالمرحلة الأولى لأبناء شمال سيناء

- الدور المجتمعي للجامعة

- شيوخ القبائل.. «كتف في كتف» مع القيادة السياسية.. ودعم لا محدود لأهالي سيناء

- «أبورياش»: أهالي سيناء لهم تاريخ طويل في دعم الدولة.. و«أبوالعراج»: الخدمات دخلت القرية لأول مرة منذ 44 عاما.. و«أبوحرب»: قطاع الإسكان شهد طفرة كبيرة

- أحمد رفعت يكتب: عن عملية زرع سيناء.. بالبشر!

الصفحة السادسة

- د. ياسر عبدالعزيز يكتب: حرب غزة.. ثلاث ظواهر «سوشيالية»

- ذهب التطبيع ولن يعود

- أنت صخر أم بشر؟

- جيشنا في عين العدو

- لطفي سالمان يكتب: إسرائيل وحماس.. لكمة أم ضربة قاضية؟

الصفحة السابعة

- ضحايا تحت قصف «الكرة»

- أوروبا تعلن الحرب على اللاعبين الداعمين للقضية الفلسطينية.. و«فصل الرياضة عن السياسة» شعار يختفي أمام المساندين للمجازر والوحشية

- حرية الرأي والتعبير «حبر على ورق» داخل فرنسا في أزمة «بنزيما».. و«الغازى ومزراوى والعيدونى» مقياس حقيقب لمؤشر الحريات في بلد «الديمقراطية الكاملة»

- «المنصات» تطارد «كوكا» وتهدده بغلق «الحسابات».. و«التعمرى» يتحدى الحبس 7 سنوات بـ«ومع هيك إحنا مع القضية»

- الفراعنة يتحدون حملات التخويف والترهيب.. ونشاط خاص لـ«النني وتريزيجيه ومصطفى» بصور المسجد الأقصى وعلم فلسطين

- اتحاد الكرة الأسكتلندى يدخل خط تكميم الأفواه وجماهير نادي «الإنسانية» ترد عليه في الملعب ببيان رسمي بقوة الرصاص

- اللعبة البيضاء تهدد أنس جابر بالشطب.. والبطلة التونسية تقف شامخة أمام المحتل والعالم:«الحرية لفلسطين»

الصفحة الثامنة

- قصص وفاء على أطلال «غزة»

- يا حمام بتنوح ليه؟!

- بديل «فيس بوك»

- «I TOP» تطبيق مصري.. بتأييد عربي

- مسطرة و«نوت بوك»

- «إن دِبل الورد»

- «سوسن» تودع الهندسة وتختار «التابلوهات»

- رحلة «مصطفى» مع الجاكيت الجلد.. من الأردن إلى كفر الشيخ

أدواتك باسمك.. هدية «عبدالرحمن» للطلاب