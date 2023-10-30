وزير التعليم: تنفيذ حقيبة تدريبية نوفمبر المقبل حول المواطنة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، مشيرًا إلى أنه سيجري تنفيذ حقيبة تدريبية بداية شهر نوفمبر المقبل، تحت عنوان «دور المدرسة في تفعيل المواطنة لدى الطلاب»، التي تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية.

مشروعات قومية

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية، تتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.