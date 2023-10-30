انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية بمنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة

قال المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة، إنه وفقا لمبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، يوجد بها تنوع كبير في السلع الأساسية التي تهم المواطن، لافتا إلى أنه توجد 5 شركات أساسية تابعة للشركة القابضة بها تخفيضات للأسعار بنسبة تتراوح من 15 إلى 25 %.

إقبال كبير من المواطنين على مبادرة تخفيض الأسعار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك إقبال كبير من المواطنين في المنافذ التابعة للشركة القابضة، لافتا إلى أنه يوجد تنوع كبير في جميع أنواع السلع.

وأشار إلى أن أسعار السلع بها تخفيضات كبيرة، فعلى سبيل المثال، يوجد جميع أنواع اللحوم، فاللحوم السوداني يباع بسعر 220 جنيها، والبرازيلي المجمد بـ160 جنيها.

وأشار إلى أنه يوجد الأرز أيضا بسعر 22 جنيها، بدلا من 28 جنيها، لافتا إلى أن طبق البيض يباع بـ125 جنيها بدلا من 150 جنيها، فضلا عن توافر جميع منتجات الألبان والجبن.

طرح كميات كبيرة من السلع

وشدد على أنه يوجد طرح كميات كبيرة وكافية للمواطنين بمختلف أنواع السلع، في 1300 منفذ تابع للشركة القابضة، مؤكدا أنه يُجرى العمل على توفير وإتاحة السلع جميعها للمواطن بأسعار مخفضة.