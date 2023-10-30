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مدير المستشفى التركي بغزة يكشف تفاصيل قصف غرفتين لمرضى السرطان

كتب:

شروق مراد
09:49 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

قال الدكتور صبحي سكيك، مدير المستشفى التركي بغزة، إنه منذ نحو ساعتين ونصف تقريبًا، كان هناك استهداف مباشر للمنبع الرئيسي بالمستشفى، وهو الطابق الثالث تحديدًا، في الجزء الشمالي الغربي بالمستشفى، وجرى استهداف غرفتين لمرضى السرطان، ولحسن الحظ لم يكن هناك مرضى، ولا أحد من الطواقم الطبية.

«سكيك»: الاحتلال يرغب في استهداف المستشفى التركي

وأكد «سكيك» خلال مداخلته ببرنامج مساء dmc على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن الاحتلال يرغب في استهداف المستشفى التركي، الذي يعد المركز الوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، والذين يبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف مريض.

وتابع أن الرسالة الواضحة هي استهداف المستشفى بالكامل وقتل مريض السرطان لا يقبله قانون دولي ولا طبي، وغير مقبول في المطلق.

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