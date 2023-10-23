خبراء أجانب في جراحات النساء يدعمون الأطفال مرضى السرطان بالأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، رئيسة الجمعية الأوربية لجراحات طب النساء، الدكتورة ديانا ماهي، والدكتور جورج فلاديمير، أستاذ أورام الثدي بمستشفى رويال بوخارست برومانيا، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

الخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان

وعبر الطبيبان عن سعادتهما بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، ووجها الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

التعرف على طبيعة العلاج المقدم للمرضى

وحرصت رئيسة الجمعية الأوروبية لجراحات طب النساء، وأستاذ اورام الثدي، خلال زيارتهما للمستشفى، على لقاء عدد من المرضى، والتعرف على طبيعة العلاج المقدم لهم، والتقاط الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضى والأطباء والممرضين.

فقرات ترفيهية وفنية

وحرص الوفد الأجنبي خلال تواجده في مستشفى الأطفال لعلاج أمراض السرطان على تنظيم فقرات ترفيهية وفنية وتوزيع الهدايا والألعاب.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إشادة الوفود الأجنبية الدائمة بالمستشفى تؤكد أن العمل يسير كما هو مخطط له في أن تكون المستشفى بالأقصر، واجهة طبيبة عالمية تضاهي كبرى مستشفيات العالم.