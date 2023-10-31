18 وظيفة قيادية خالية بوزارة النقل.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة النقل لشغل العديد من الوظائف القيادية بها، وفق قواعد ومواد قانون الخدمة المدنية.

تفاصيل وإجراءات وشروط التقديم

«الوطن» تستعرض تفاصيل وإجراءات وشروط التقديم لهذه الوظائف كما يلي:

الجهة طالبة الإعلان: وزارة النقل

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة

وظائف قيادية:

1- مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات النقل البحري والنهري

2-مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات الطرق ونقل الركاب والبضائع

3-مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات المواني البرية والجافة

4-مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل البري

5-مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل النهري

6-مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل البحري

7-مدير عام الإدارة العامة لمراكز التميز

8-مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني

9-مدير عام الإدارة العامة للتقارير الفنية

10-رئيس قطاع المشروعات

11-رئيس قطاع الرقابة الفنية وتنظيم سلامة النقل

12-رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

13-رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتطوير

14-رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة مرافق النقل

15-رئيس الإدارة المركزية للرقابة الفنية

16- مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة النقل البري

17-مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة السكك الحديدية والمترو

18-مدير عام الإدارة العامة لتأمين الخدمات والتفتيش الشامل

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة

المهارات والمستندات المطلوبة

1- البيانات الأساسية معتمده موضحا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية –بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية –الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية مدتها ونوعها.

1- العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير- الجزاءات أن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

2- عدد (6) صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة.

3 - بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

4- اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

5- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

6- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر)+صورة بطاقة الرقم القومي.

7 - صحيفة الحالة الجنائية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/10/29

نهاية الإعلان: 2023/11/28

العدد المطلوب: 18

بيانات الاتصال: تقدم الطلبات مستوفاة للدمغة والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية (على إن تكون من أصل و9 صور) التقدم بطلب باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية – مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية