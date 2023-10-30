شعراء بني سويف والفيوم في ليلة شعرية يشدون من أجل غزة

نظم نادي الأدب المركزي في محافظة بني سويف، أمسية شعرية كبرى حضرها الدكتور أحمد محمد خليفة وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة، وشعراء محافظتي بني سويف والفيوم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة بني سويف.

أدار الأمسية الشاعر مجدي صالح وبمشاركة كل من الشعراء جاسر جمال الدين، نشوى الخطيب، محمد زين العابدين، سيدة فاروق من بني سويف، وخالد العطار ومحمد الخزامي ومحمد أحمد حسن، محمود توفيق من نادي أدب سمسطا، وعبدالله الخطيب ومحمد ياسين من الفيوم، وشريف صلاح من نادي أدب ببا، ودعاء عبدالمنعم بني سويف، فتحية محمد، إيمان صالح وسيد المناعي، الشاعرة تراجي، وإبراهيم حسن وعبدالرحمن قطب وأسامة بدر وإسلام ياسين من نادي أدب بني سويف، محمد عبدالحليم من الفشن، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة بني سويف .

إطلالة على دور الشعراء في القضية الفلسطينية

وتضمنت الأمسية الشعرية، إطلالة على دور الشعراء في القضية الفلسطينية، وكيفية تعبير شعراء الأقاليم عامة والصعيد خاصة عن مأساة الشعب الفلسطيني وما تعرض له من مجازر ومحاولات للتهجير والشتات ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.

التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق

تأتي هذه الأمسية الشعرية التي نظمها نادي الأدب المركزي ببني سويف في إطار الفعاليات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي ظل استمرار الحرب على غزة، التي بلغت يومها الـ23، وارتفع عدد ضحاياها من الشهداء إلى ما يزيد عن 8 آلاف، فضلا عن 20 ألفا و242 مُصابا منذ السابع من أكتوبر الجاري، كما تأتي تزامنا مع مسيرات شعبية عارمة نُظمت في عدد من المدن حول العالم.