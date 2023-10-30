المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي مع أقطاب عائلات مركز طامية بالفيوم غدا

كشفت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن آخر تحركات الحملة الانتخابية، وخطواتها المقبلة خلال ماراثون السباق الإنتخابي.

وقالت منى الشماخ، أمين الإعلام بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «زهران» سيلتقي غدا الثلاثاء مع أقطاب عائلات مركز طامية بمحافظة الفيوم.

لقاء فريد زهران مع أهالي الفيوم

أوضحت «الشماخ»، أن لقاء المرشح الرئاسي فريد زهران، مع أقطاب عائلات مركز طامية بالفيوم، يأتي ضمن جولاته الانتخابية في مختلف المحافظات، للتعريف بأفكار برنامجه الانتخابي، ومناقشة خطته مع المواطنين.

وكان المرشح الرئاسي فريد زهران عقد ثان المؤتمرات الجماهيرية السبت الماضي، بمحافظة الإسكندرية، الساعة 3 عصرا، للتعريف بأبرز ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح، وتعكف في الوقت الراهن، على الانتهاء من برنامجه الانتخابي بالتعاون مع عدد من الخبراء، تمهيدًا لإعلانه بشكل مفصل.

جولات فريد زهران

أضافت حملة فريد زهران، أنه من المقرر أن يتبع زيارة الإسكندرية، زيارة لمركز طامية بمحافظة الفيوم يوم 31 أكتوبر، يليها مؤتمر في محافظة أسيوط 10 نوفمبر، ثم مؤتمر آخر بمركز البدرشين بالجيزة 17 نوفمبر المقبل، يليه مؤتمر بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة يوم 21 نوفمبر، ثم مؤتمر بمحافظة أسوان يوم 24 نوفمبر.