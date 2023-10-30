المتحدثة باسم حملة فريد زهران: أخذنا برأي الخبراء في وضع حلول للأزمات الحالية

وجهت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم حملة فريد زهران، الشكر لأهالي الإسكندرية على الترحيب وحفاوة الاستقبال، وذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران.

وأعربت صابر عن حزنها الشديد في مصاب أهالي غزة، مؤكدة أن إحساس الأسى والحزن جراء الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني يسيطر على كل بيت في مصر.

وأوضحت النائبة أميرة صابر، أن الأزمة في غزة حتمت علينا أن تكون ملفات الأمن القومي المصري في المقدمة، وتحتم علينا أيضًا أن ننظر في الداخل المصري لنرى أماكننا ومواقعنا في هذا الاصطفاف الوطني.

المشاركة هي الأهم

وتابعت قائلة: «عندما ترشح فريد زهران في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم والضروري وضعنا نصب أعيننا عدد من المسارات، أهمها فكرة المشاركة، وأن هذا الحزب من بعد ثورة يناير العظيمة التي رفعت شعارات لا زال المواطن يسعى لتحقيقها، لأن ما تحقق منها حتى اليوم لا يكفي ولا يرقى لأحلام وآمال المواطنين».

وأكملت صابر: «أطفال ثورة يناير حصلوا اليوم على بطاقات الرقم القومي ويبقى السؤال: هل صوتهم ووجودهم في الحياة السياسية ممثل فعلا لما يرجونه؟.. تلك كانت فلسفة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المشاركة بكل استحقاق انتخابي، وأن نشتبك بقوة لنشير لأي سياسة خاطئة ونقول لدينا البديل».

وأوضحت المتحدث الرسمي للحملة، أنه لا يوجد في مصر اليوم أحد لا يعاني من سياسات اقتصادية واجتماعية خاطئة على مدار السنوات الماضية، مستكملة: «نحن في حملة فريد زهران كنا حريصين أن نرد الأمر لأهله ونأخذ برأي الخبراء فأصبح لدينا ملف كامل عن كيفية حل هذه الأزمة بشكل يجعل القطاع الخاص يعود للمشهد، ونرى فرص عمل حقيقية، ونرى صادرات مصرية بشكل أكبر، ونرى تنافسية، وخلق حالة من حالات الرواج الاقتصادي».

وتابعت النائبة أميرة صابر: «كنا نفكر دائما كيف يكون الشارع السياسي جاذبًا للجمهور، وكيف نجعل الأحزاب السياسية تدمج الجماهير في عمل منظم، لأنه كي تستطيع التغيير لابد أن تنتهج مسارات منظمة وأن يكون الجمهور موجود في قلب هذه الأحزاب، ويتواجد بحرية ويعبر عن رأيه، ويقول الخيار الآخر، وما هو صحيح وما هو خطأ من وجهة نظره، ويجب أن يتم الاستماع له، وأن يشارك في القرار».

وتابعت، أن هذه هي قناعات كل من يشارك في حملة فريد زهران وعنوانها «معا للتغيير» ونحن بالفعل وصلنا لمرحلة أصبح التغيير فيها حتمي وضروري ويجب أن ينظر له بكل أعين الاعتبار.

حملة فريد زهران تضع الشباب والمرأة نصب عينيها

وأكدت أميرة صابر أن حملة فريد زهران تضع الشباب والمرأة نصب عينيها، وأن برنامج زهران هو صوت الشباب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

في نهاية حديثها أكدت صابر على أن حملة فريد زهران نشرت أول 10 قرارات حال فوزه بالرئاسة، وتتضمن الكثير من الامور الهامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بشكل يضمن إدارة مصائر هذا البلد بشكل أكثر كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية.