تفاصيل زراعة 1000 شجرة جديدة ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة» في طهطا بسوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج بزراعة 1000 شجرة، في المركز حرصًا على رفع كفاءة المنتزهات وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة أحلى وهي خضرة التي دشنها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

زراعة 1000 شجرة بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن» إنه تمت أعمال تهذيب وقص الأشجار والسابقة ومتابعة أعمال الرى لها، حيث يتم ذلك يوميا، كما يتم تكثيف أعمال النظافة العامة بالمنتزهات العامة بمدينة طهطا وساحل طهطا اليوم فضلا عن زراعة 1000 شجرة مثمرة وزينة، وذلك للحفاظ على المظهر العام للمركز.

ري ومتابعة أشجار المبادرة الرئاسية بسوهاج

وأكد «عوض» استمرار أعمال تهذيب وقص وري الأشجار والمنتزهات بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا حفاظا على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة وأن ذلك يتم بشكل يومى بمتابعة وأيدي مسؤولي المنتزهات ومسؤولي النظافة ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة والشؤون الإدارية ومعدات الوحدة المحلية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.