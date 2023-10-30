مي عز الدين تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية: «بدأت غسيل كلى»

أعلنت الفنانة مى عز الدين، عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك خلال لقاءها مع برنامج arabwood.

وقال مى عز الدين خلال اللقاء: «والدتي المرض اشتد عليها خلال الفترة الماضية، وهي بدأت غسيل كلى مبدئيا».

نجاح مي عز الدين في دراما رمضان الماضي

وكانت مي عز الدين، حققت نجاحا كبيرا في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «سوق الكانتو»، والتي شاركت في بطولته بجانب أمير كرارة، وتدور أحداثه حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم طه القماش وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، بالإضافة إلى راوية التي تقودها الظروف إلى السوق.