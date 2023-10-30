نشأت الديهي: سنشهد حركات انتقامية من المصالح الإسرائيلية والأمريكية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المزاج العالمي تغير، والقادم يشهد حركات انتقامية من المصالح الإسرائيلية والأمريكية في جميع دول العالم، معقبًا: «بحذر من الظلم الذي يرتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

دولة الاحتلال بدأت تفقد تعاطفها الدولي

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، أن دولة الاحتلال بدأت تفقد تعاطفها الدولي، مشيرًا إلى أن سكان إحدى المقاطعات في روسيا اقتحموا أحد المطارات عندما علموا أن هناك طائرة قادمة من تل أبيب تحمل إسرائيليين.

المتظاهرون بحثوا عن اليهود

وأضاف أن المتظاهرين بحثوا عن اليهود كما يبحثون عن الفئران، مشيرًا إلى أن المتظاهرين كان لديهم رغبة في إشعال النيران بالطائرة الإسرائيلية، معقبا: «هذا الكلام خطير وله الكثير من المعاني».