نشأت الديهي عن إدانة البرلمان الأوروبي لمصر: تدخل سافر في سيادة دولتنا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان والانتخابات الرئاسية لا يُساوي الحبر الذي كتب به، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له قيمة تشريعية، وقراراته ليست لها أي حجية سواء على أعضاء البرلمان الأوروبي أو غيرهم.

وتابع «الديهي» خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن هناك 379 شخصا صوتوا لصالح قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان مصر، و362 صوتوا ضد القرار، مشيرًا إلى أن القرار طالب مصر بالإفراج عن المعارض هشام قاسم وعلاء عبد الفتاح.

مخاطبة الدولة المصرية

ووجه حديثة للبرلمان الأوروبي: «أنتم غير ذي صفة لمخاطبة الدولة المصرية، وقراركم أو مناشدتكم للإفراج عن متهم مُدان سواء علاء عبد الفتاح أو هشام قاسم تدخل سافر غير مقبولة في السيادة المصرية، طظ فيكم وفي تقريركم وكلامكم، وأنتم مجموعة من المرتزقة، البرلمان الأوروبي عبارة عن بؤرة فساد في أوروبا، حيث قام البرلمان برفع الحصانة عن عضوين فاسدين مؤخرًا».