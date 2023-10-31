تعرف على الفئات المستفيدة من ....مبادرة سيارات المصريين بالخارج

حددت بنود القانون الخاص بتيسيرات المصريين المقيمين بالخارج، الفئات المستفيدة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، خلال الثلاثة أشهر المقبلة في عمر المبادرة، بعد موافقة مجلس النواب على تجديدها حتى يستطيع المصريين العاملين خارج مصر تحقيق الاستفادة الكاملة منها.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

أشارت بنود القانون رقم 174 لسنة 2023، الذى تم نشره أمس الاثنين بالجريدة الرسمية، لتجديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج، لتقديم الكثير من التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، بخصوص إدخال سياراتهم الخاصة والشخصية إلى مصر، موضحة أن من سبق واستفاد من مميزات المبادرة في الثلاثة أشهر الماضية التي انتهت في مايو 2023، لن يحق له المشاركة فيها مرة أخرى.

خصم 100% على الضرائب

وأشارت بنود القانون، أحقية المصريين المشاركين في مبادرة استيراد السيارات من الخارج، بالحصول على خصم يصل لـ 100% على الضرائب، وذلك من أجل الإفراج الجمركي على السيارات، بالإضافة إلى الخصومات على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وتتمثل شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج الآتي:

- أن يكون المستفيد من المبادرة، لديه إقامة قانونية سارية في الخارج.

- ألا يقل سن المستفيد من المبادرة عن 16 عاما على الأقل.

- أن يكون المصري بالخارج، لديه حساب بنكي في الخارج، وأن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية للدولة المقيم بها.