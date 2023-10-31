خبير سياسي: نتنياهو يرغب في تحرير المحتجزين داخل غزة دون شروط

قال اللواء سيد الجابري، خبير استراتيجي، إنّ الحكومة الإسرائيلية وضعت أهدافا استراتيجية صعبة التحقيق لمواجهة الفصائل الفلسطينية، والتي بدأت في السابع من أكتوبر، موضحا أن الفصائل في غزة تدير ملف المحتجزين بذكاء شديد جدا.

نتنياهو يريد المحتجزين دون أي شرط

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد استلام المحتجزين دون أي قيد أو شرط، ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي في محاولة لاستهلاك الوقت، من أجل الوصول بالتقنيات والمساعدات الأمريكية لتحديد أماكن المحتجزين في غزة.

وتابع: «المحتجزون في 7 أكتوبر متنوعون، فهناك جنود وضباط ومستوطنين، وأول مرة يأسر الفلسطينيين هذا العدد الكبير من الإسرائيليين، ويحاول نتنياهو ومساعدوه في الشباك أو الموساد استهلاك الوقت للوصول إلى مكانهم، لأن موقفه وحكومته في منتهى السوء».

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية تبلى بلاءً حسنا، ولا يستطيع العدو الإسرائيلي تنفيذ أي اجتياح بري أو دخول أي مكان في غزة برا أو بحرا.