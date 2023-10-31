رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير سياسي: نتنياهو يرغب في تحرير المحتجزين داخل غزة دون شروط

كتب:

شريف سليمان
10:01 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
أهالي المحتجزين يتظاهرون ضد نتنياهو

أهالي المحتجزين يتظاهرون ضد نتنياهو

قال اللواء سيد الجابري، خبير استراتيجي، إنّ الحكومة الإسرائيلية وضعت أهدافا استراتيجية صعبة التحقيق لمواجهة الفصائل الفلسطينية، والتي بدأت في السابع من أكتوبر، موضحا أن الفصائل في غزة تدير ملف المحتجزين بذكاء شديد جدا.

نتنياهو يريد المحتجزين دون أي شرط

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد استلام المحتجزين دون أي قيد أو شرط، ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي في محاولة لاستهلاك الوقت، من أجل الوصول بالتقنيات والمساعدات الأمريكية لتحديد أماكن المحتجزين في غزة.

وتابع: «المحتجزون في 7 أكتوبر متنوعون، فهناك جنود وضباط ومستوطنين، وأول مرة يأسر الفلسطينيين هذا العدد الكبير من الإسرائيليين، ويحاول نتنياهو ومساعدوه في الشباك أو الموساد استهلاك الوقت للوصول إلى مكانهم، لأن موقفه وحكومته في منتهى السوء».

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية تبلى بلاءً حسنا، ولا يستطيع العدو الإسرائيلي تنفيذ أي اجتياح بري أو دخول أي مكان في غزة برا أو بحرا.

اقرأ المزيد:

مؤسسات الأسرى: الاحتلال يوسع عمليات الاعتقال التي وصلت لـ1680 في الضفة

«القاهرة الإخبارية»: تزايد الدعوات الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

حماس: جاهزون لتبادل يشمل جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين

مؤسسات الأسرى الفلسطينيين: الجرائم الإسرائيلية بحق المعتقلين الأخطر منذ عقود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف أعداد الأسرى في غزة حتى الآن

طارق فهمي: الأسرى الأمريكيون سبب زيارة بلينكن لإسرائيل والدول العربية

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 210
بقلم شريف سليمان