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عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: الله عز وجل أقسم بسيناء «تعظيما» للمكان

كتب:

شروق مراد
10:23 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
معاذ شلبي

معاذ شلبي

قال معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله سبحانه وتعالى أقسم بجزء من أرض سيناء في سورة «الطور»، والله عز وجل عظيم لا يقسم إلا بعظيم.

سيناء ذكرت أيضًا في سورة «التين»

وتابع خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، عبر شاشة dmc، مع المذيعة آية جمال الدين، أن سيناء ذكرت أيضًا في سورة «التين»، وينسب الله سبحانه وتعالى الطور للمكان، وهو سيناء تعظيمًا وتشريفًا.

سيناء مكان تجلى الله سبحانه وتعالى عليه

وأشار إلى أن سيناء مكان تجلى الله سبحانه وتعالى عليه، وكلم سيدنا موسى عليه، قائلًا في سورة «الأعراف»، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143).

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