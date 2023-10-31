تقرير يرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. استهداف للمستشفيات وقطع للاتصالات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جرائم العدوان الإسرائيلي.. استهداف المستشفيات وقطع الاتصالات».

خطر كبير يتعرض له سكان قطاع غزة

برا وبحرا وجوا، شنّ الاحتلال الإسرائيلي قصفا هو الأعنف على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل 3 أسابيع، حيث أكدت منظمة العفو الدولية، أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق بعد قطع الكيان الإسرائيلي وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع في ظل استمرار القصف المكثف وتوسع الهجمات البرية.

وقالت المنظمة في سلسلة منشورات على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، إنه يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل على الأقل لتتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للقصف الجوي والبري على غزة.

هجوم إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة

ويشن الكيان الإسرائيلي عدوانا غير مسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري أسفر حتى الآن عن استشهاد ما يزيد عن 7300 شخص منهم أكثر من 3000 طفل و1700 سيدة و400 مسنا.