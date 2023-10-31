«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. هل تبدأ في الانخفاض؟

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تغيرات جوية واضحة في حالة الطقس وقيم معدلات الحرارة خلال طقس الأيام المقبلة، مع بداية النصف الثاني من فصل الخريف، حيث نشهد سمات مناخية تتشابه بشكل كبير مع فصل الشتاء، من حيث معدلات سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات، وانخفاض درجات الحرارة.

هل تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تجيب؟

وكشف تقرير مفصل من الأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة، بقيم تتراوح بين 2-3 درجات، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية، بدء من محافظات شمال البلاد وصولا إلى محافظات جنوب الصعيد، مع استمرار الطقس الغائم على جميع الأنحاء، واستمرار ظهور الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر وحتى بداية ساعات الظهيرة.

أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة

وأشارت الأرصاد إلى استمرار سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، ما بين أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة، على جميع المحافظات وفقا للطبيعة الجغرافية للمحافظة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 1-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 2-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 3-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.