8 عوامل حددتها «الصحة» تشكل خطورة للإصابة بسرطان الثدي

كشفت وزارة الصحة والسكان عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي، قائلة، في تقرير رسمي لها، إن هناك عدة عوامل لا بد من الأخذ في الاعتبار بها، حيث إنها تشكِّل خطورة للإصابة بسرطان الثدي وجاءت على النحو التالي..

عوامل خطورة الإصابة بسرطان الثدي

-التقدم في السن​

-وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)​

-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي​

-بدء الدورة الشهرية في سن مبكرة

- انقطاع الطمث في سن متأخرة​

-تناول العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث​

-التعرض للعلاج الإشعاعي​

-السمنة المفرطة​

أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة الى أن الاكتشاف المبكر عن المرض يساهم فى ارتفاع معدلات الشفاء منه خاصة فى المراحل الأولى، موضحة أن أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وتوضح أن الكشف المبكر ممكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها، أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري. ​

وقالت وزارة الصحة والسكان، حملة 100 يوم صحة توفر خدمة الكشف المبكر من خلال مبادرة الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي، موضحة أن الحملة تعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة، لافتة إلى أنها تقدم كل الخدمات الصحية مجانا دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية.