بدء صرف زيادة المعاشات الجديدة اليوم.. «اعرف هتقبض كام»

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

ومن المقرر صرف المعاشات بأثر رجعي اعتبارا من شهر أكتوبر 2023، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل غلاء المعيشة وذلك للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

صرف زيادة المعاشات

ويتم صرف منحة أصحاب المعاشات بعد مضاعفتها، بدءا من غد الأربعاء لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

- مَن يحصل على معاش 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- مَن يحصل على 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يحصل على 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يحصل على 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

من يحصلون على 3800 جنيه سيتقاضون 4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.