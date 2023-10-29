«حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة» تسلم عقود 1200 مشروع لتمكين الشباب ببني سويف

واصلت مؤسسات «حياة كريمة» و«الأورمان» و«أبو هشيمة الخير»، اليوم الأحد، فعاليات الحملة المشتركة لتوزيع 12 طن لحوم، و6 آلاف كرتونة مساعدات غذائية، بالإضافة إلى توزيع عقود 1200 مشروع اقتصادي لأبناء محافظة بني سويف.

دور محوري للمجتمع المدني

جرى توزيع هذه المساعدات والمشروعات الاقتصادية خلال احتفالية بحضور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ومصطفى الجمل، المستشار الإعلامي لمؤسسة أبو هشيمة الخير، والدكتور محمد أنور ترك، منسق عام قطاع شمال الصعيد بمؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد جبر، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة ببني سويف، وربيع عبدالجليل، مدير مشروعات الأورمان ببني سويف، والدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف.

نقل نائب محافظ بني سويف تحيات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، لحضور الاحتفالية وضيوف بني سويف، موجهاً الشكر لمؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير، التي تقوم بهذه الحملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وثمن نائب المحافظ الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها، والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، التي تعد تجسيداً عملياً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية، وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

دعم وتمويل المشروعات الصغيرة

كما تقدم نائب محافظ بني سويف بالتهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه، من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، بهدف دفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات، والعمل على زيادة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه، قال مصطفى الجمل، المستشار الإعلامي لمؤسسة أبو هشيمة الخير، إن هذه الفعالية تقام للشهر الخامس على التوالي، فضمن مبادرة مؤسسات أبو هشيمة الخير وحياة كريمة والأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوزيع مشروعات التمكين الاقتصادي والآلاف من المساعدات الاجتماعية لأهالينا في محافظة بني سويف.

وأضاف: «وصلنا اليوم لتسليم 1000 مشروع تمكين اقتصادي لأهالينا في مختلف مراكز وقرى محافظة بني سويف»، وأوضح أن هذا الأمر توليه مؤسسة أبو هشيمة أولوية كبيرة، بغرض تحويل مسار 1000 أسرة من مستهلكين إلى منتجين.

وفي ختام الاحتفالية، تم تسليم دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي 6 ملايين جنيه، لـ200 مستفيد، بواقع 30 ألف جنيه لكل فرد، منها 15 ألف جنيه منحة، والباثي قرض حسن، كما تم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية، و2 طن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسستي حياة كريمة وأبو هشيمة الخير، للدعم الغذائي والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية في بني سويف، استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.