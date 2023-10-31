ذوي الهمم يحصدون المراكز الأولى في بطولة القاهرة لمدارس النور للمكفوفين

حصد طلاب العاصمة من مدارس المكفوفين وضعاف البصر المراكز الأولى في بطولة القاهرة الكبرى لمدارس النور للمكفوفين، في ألعاب القوى بنين وبنات، والعزف الموسيقي والغناء المقامة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسماء مدارس المكفوفين وضعاف البصر بالقاهرة وهم:

- مدرسة «المحافظة على البصر» التابعة لإدارة إدارة الساحل التعليمية.

- مدرسة «النور» التابعة لإدارة النزهة التعليمية.

- مدرسة «طه حسين» التابعة لإدارة الزيتون التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انبهار جميع الحضور بنتائجهم التي اقتنصوها على المستوى الإقليمي، والتي أدت إلى تصعيدهم للمنافسة على المستوى الجمهوري، موضحين أنه لا توجد إعاقة مع الإرادة.

النتائج النهائية لألعاب القوى

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كانت النتائج النهائية الخاصة بألعاب القوى كالتالي:

حصد طلاب العاصمة علىالمركز الثالث في مسابقة «الجري 100 متر للمرحلة الإبتدائية والإعدادية بنين».

- المركز الأول والثاني والثالث في مسابقة الجري 100 للمرحلة الثانوية بنات.

- المركز الثاني في مسابقة دفع جلة للمرحلة الابتدائية والاعدادية بنات.

- المركز الأول والثاني في مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الابتدائية والاعدادية بنين.

- المركز الثالث في مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الثانوية بنين.

المركز الثاني في مسابقة الوثب الطويل للمرحلة الثانوية بنات.

النتائج الفنية

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى لنتائج من الجانب الفني (العزف والغناء):

- أولا: حصدت الطالبة أية أحمد سعيد على المركز الأول في العزف.

- حصدت الطالبة منة الله محمد صلاح المركز الثاني.

- ثانيا: الغناء حصدت الطالبة سلوان محمد عبد الحميد المركز الثاني.