الجرعات الآمنة من لقاح الإنفلونزا الموسمية وموانع الاستخدام.. الصحة توضح 

نشرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية منشورا أوضحت فيه خريطة الجرعات الآمنة من لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث قام مركز المعلومات الدوائية بمستشفى حميات بنها بإصدار نشرة أوضحت الجرعات لمختلف الأعمار والحالات وأهمية تعاطي اللقاح والوقت المناسب للتطعيم.

الجرعات الآمنة من لقاح الإنفلونزا

أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن» أن الجرعات الآمنة للتطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية كالتالي:

- الأطفال من 6 شهور حتى 9 سنوات ولم يسبق له التطعيم: تلقي الحقنة كاملة وتُكرر بعد 4 أسابيع.

- الأطفال من 9 سنوات والكبار: تلقي حقنة كاملة ولا تكرر

- اللقاح آمن مع حالات الحمل والرضاعة

وقال وكيل وزارة الصحة، أن اللقاح يبدأ مفعوله بعد أسبوعين من بعد الحقن، لتكوين الأجسام المضادة في الجسم، مشيرا إلى أنه يجب أن يُخزن في الثلاجة ويفضل أن يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل الحقن بحيث يُرج قبل الاستخدام.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا

أكد وكيل وزارة الصحة، أن اللقاح يناسب الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة وهم:

- الأطفال

- كبار السن

- الحوامل

- أصحاب الأمراض المزمنة

موانع الاستخدام

أوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن موانع استخدام لقاح الانفلونزا الموسمية كالتالي:

- يمنع الاستخدام لحالات الأطفال الأقل من 6 شهور- الحساسية المفرطة من البيض.

- الحساسية المفرطة من جرعة سابقة لهذا اللقاح.

أهمية اللقاح

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أهمية اللقاح تتمثل في توفير الحماية ضد الإصابة بالإنفلونزا وخصوصا الأشخاص الأكثر عرضة، ويقلل من حدة الأعراض ويمنع المضاعفات، مشيرا إلى أن الوقت المناسب لتلقي اللقاح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام.