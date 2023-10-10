لماذا يعتز أمير كرارة بعمله الفني الأول؟.. ظهر كـ«كومبارس صامت»

نجاحاتٌ ضخمة حققها الفنان أمير كرارة على مدار مشواره الفني، وتُوج بجوائز عدّة، لاسيما في السنوات الأخيرة، باعتباره «رقمًا مهمًا وصعبًا» في المعادلة التنافسية، سواء على مستوى السينما أو التليفزيون، إذ تجاوزت جماهيريته حدود الوطن العربي.

«النجومية» الذي وصل لها أمير كرارة، جاءت نتيجة أحلام وطموحات وصعوبات وآلام و«مطبات» كثيرة، استطاع تجاوزها، حتى اعتلى عرش النجومية، وبعدما كانت بدايته الفنية تقتصر على ظهوره «كومبارس صامت»، صار حاليًا «نجم شباك» و«صاحب مسلسلات».

قبل نحو 22 عامًا، وعندما كان يُناهز أمير كرارة، 19 عامًا تقريبًا، بدأ يخطو خطواته الأولى في عالم التمثيل، بمشهد أو أكثر، لتأتي البداية من خلال مسلسل «للعدالة وجوه كثيرة» الذي عُرض عام 2001 تقريبًا، بطولة يحيى الفخراني، ورجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، إذ جسد دور زوج رجاء الجداوي، في مشهد وحيد، صامت دون التحدث بكلمة واحدة.

ويقول أمير كرارة، عن تلك التجربة، وبالتزامن مع عيد ميلاده الـ46، «لم أخجل من البدايات قط، ودونها لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه الآن، لذلك أعتز بكل تجربة ومرحلة في حياته»، متابعًا «أخجل وأغضب في حالة وحيدة، وهي أبقى على نفس المستوى طوال تلك السنوات، دون تطوير أو تغيير إلى الأفضل».

يُذكر أنَّ مسلسل «للعدالة وجوه كثيرة» تدور أحداثه حول «جابر مأمون نصار» رجل أعمال مشهور و له صيته وسمعته الطيبة بين الناس ويعيش مع زوجته وابنته حياة هادئة، حاول إخفاء حقيقته طوال حياته كونه طفل غير شرعي، إلا أن جريمة قتل تحدث ويتمّ التحقيق معه فيها، تكشف كل الماضي المستور، والعمل من تأليف مجدي صابر، وإخراج محمد فاضل.