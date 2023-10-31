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«الزراعة» تعلن بدء تطبيق مبادرة إعفاء 80 ألف فلاح متعثر من سداد الغرامات

كتب:

محمد أبو عمرة
01:13 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، موضحًا أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة بحوالي 500 مليون جنيه.

الهيئة تستقبل المستفيدين يوميا

وقال محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تستقبل يوميًا المستفيدين من المبادرة، مناشدًا الفلاحين بالتوجه إلى مقر الهيئة بالدقي لاستكمال الإجراءات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجهياته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج وسوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي.

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