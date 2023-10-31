«الزراعة» تكشف أنشطة المديريات والطب البيطري خلال الأسبوع الماضي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 117 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 طن و804 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع قيادات المديرية، ومسؤولي الإرشاد الزراعي والتقاوي بالمحافظة، ومسؤولي الهيئة الإنجيلية، لوضع خطة العمل للموسم الشتوي الجديد.

زراعة القمح في الأراضي القديمة والجديدة وطرق الري

بينما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، قافلة زراعية بالمركز الإرشادي بالسادات، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان: زراعة القمح في الأراضي القديمة والجديدة وطرق الري، كما كثفت المديرية حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما تم إزالة (24) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما تم متابعة زراعات القطن للوقوف على الحالة العامة للزراعات.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملات على أسواق بيع وتداول اللحوم حيث تم ضبط 1150 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي: بلبيس ومنيا القمح، تم خلالها المرور على مركزي بيع أدوية بيطرية وتحرير محضرين، وضـبط 123 عبوة دواء بيطري مخالف، كما تم الاتتهاء من تحصين 106 ألف و808 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 2188 حيوان، كما شنت المديرية 16 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 47 محل.

وكذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، بدء جني محصول القطن، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة به في المحافظة، حوالي 154 ألف فدان، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية تعاونية لمحصول القمح.

الحملة القومية للنهوض بالقمح

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات جني محصول القطن، والمرور على زراعات بنجر السكر، كما تم عقد ثاني الندوات الارشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول، وقامت لجنة المكافحة بالمرور لمتابعة أعمال المكافحة الدورية بجنوب بورسعيد.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على حلقة تجميع القطن بناحية تفتيش ثاني، وذلك لمتابعة أعمال التوريد والفرز، استعدادا لعرض الأقطان المجمعة بالحلقات للبيع بالمزاد.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لبحث خطة العمل، ومتابعة صرف تقاوي القمح، كما ناقشت خطة عمل منظمة الفاو مع مركز بحوث الصحراء، وتم إطلاق قافلة زراعية تنموية بنويبع للمرور على المزارع، كما تم المرور على الزراعات بطريق السلام والممشى السياحي بشرم الشيخ، وتم فحص النخيل بقطاع شمال نعمة، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المزاد الرابع العلني لمحافظات الصعيد الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج لمحصول القطن بمحافظة الفيوم حيث تراوح ما بين 12020 الى 12540 جنيها للقنطار، بمشاركة 14 شركة من شركات تجارة الأقطان، حيث سجل أعلى سعر 12540 جنيها للقنطار.