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«الزراعة»: الإفراج عن 121 ألف طن أعلاف بـ60 مليون دولار خلال أسبوع

كتب:

محمد أبو عمرة
10:15 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا

وأضاف وزير الزراعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة من 20 حتى 26 أكتوبر الجاري، جرى الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 60 مليون دولار، وشملت 88 ألف طن من الذرة بنحو 31.6 مليون دولار و 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 24.5 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 3.6 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 حتى 26 أكتوبر الجاري نحو 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا

وقال «القصير»، إن الافراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة تشجيعًا لأصحاب المشروعات الداجنة للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.