«يونيسف» تحذّر من كارثة إنسانية جديدة في غزة: الجفاف يهدد الرضع بالموت

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ منظمة يونيسف أعلنت أنّ وفيات الرضع الفلسطينيين بسبب الجفاف في غزة، باتت تشكل تهديدا متزايدا، مشيرة إلى تلقي بلاغات بفقد 940 طفلا في غزة.

وقال ممثل منظمة يونيسف في مصر، جيرمي هوبكنز، في وقت سابق، إنّ دخول المياه إلى قطاع غزة أولوية، والمعايير الدولية تشير إلى أنّه يجب أن يحصل كل شخص على 50 لترا من المياه يوميا لاستخدامها في أغراض الطهي والشرب والرعاية الطبية، وهذا غير متاح لمن يعيشون في غزة، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة، في ظل عدم وجود فرصة للاغتسال.

وأضاف أنّ غياب المياه النظيفة يزيد صعوبة الوضع الطبي، لافتا إلى أنّ المرافق الطبية إذا لم تعمل بالشكل السليم، فقد يتسبب ذلك في خطورة انتشار الأوبئة والأمراض ومعدل الوفيات، داعيا إلى حماية وسلامة كل طفل بموجب الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية.