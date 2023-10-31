خريطة المراكز التكنولوجية المتنقلة في سوهاج.. 5 سيارات

قام أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بجولة ميدانية بمركز ومدينة المنشأة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تنفيذا

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، والتي تقدم خدماتها للمواطنين بقرية روافع العيساوية، حيث ناقش الموظفين المختصين، واستمع إلى شرح مفصل حول أبرز الخدمات التي تقدمها السيارة للمواطنين.

خطة عمل سيارة الخدمات المتنقلة

وأشار «القاضي» إلى أن هناك خطة عمل موضوعة لتلك السيارة، تتضمن التواجد بجميع قرى المنشأة على مدار الأسبوع، تيسيرا على المواطنين لتأدية الخدمات، موجها بضرورة التنويه عن أماكن تواجد السيارة في جميع الإذاعات المحلية بالمركز.

كما قام نائب المحافظ، خلال جولته بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، والمرور على المركز التكنولوجى للتأكد من الإنضباط، وانتظام سير العمل، وتأدية الخدمات فى مواعيدها المحددة، كما قام بعقد اجتماع برئيس المدينة وقيادات مجلس المدينة، تناول خلاله بعض القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.

وشدد نائب المحافظ علي ضرورة إنهاء أعمال التوسعة بالمركز التكنولوجي، وإنهاء الطلبات المتأخرة، وضرورة التزام موظفي المركز التكنولوجي بالمظهر اللائق، وحسن التعامل مع المواطنين، و تشغيل جهاز النداء الآلي لتنظيم أدوار المواطنين.

5 سيارات متنقلة بسوهاج

وأشار نائب المحافظ إلى أعداد وأماكن تواجد باقي سيارات المركز التكنولوجي المتنقل التابعة للمحافظة، وتشمل سيارة بحي غرب، وسيارتين بمركز ومدينة سوهاج، وسيارة بمركز ومدينة المراغة، وسيارة بمركز ومدينة المنشاة، ليصبح عدد السيارات المتنقلة لتأدية الخدمات بالمحافظة 5 سيارات، مؤكدا ضرورة تغيير أماكن تواجد تلك السيارات لخدمة أكبر عدد من المواطنين.