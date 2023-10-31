افتتاح مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب في شرم الشيخ بمشاركة 32 دولة (صور)

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، الافتتاح الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات»، في دورته الـ26، برئاسة دكتورة هدى يس، رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، وحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة وقرينة رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتيتش.

ويحظى المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، ومشاركة المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية، وعدد من الشيوخ والأمراء والوزراء ووفود من 32 دولة عربية وأفريقية، منها السعودية والكويت والبحرين والسودان والأردن وزيمبابوي.

أجنحة معرض المستثمرات العرب بشرم الشيخ

وبحسب بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء، يتضمن المؤتمر عددا من المشروعات المتميزة والتي تعكس الصناعات المصرية، ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنتجات عضوات الاتحاد.

وأشادت تمارا فوتيتش بالمنتجات المعروضة، وتطورها مما يزيد من التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والعربية والدولية.

بناء شراكات مع المستثمرين الدوليين

وقالت الدكتورة هدى يس لـ«الوطن»، إن المعرض يعد فرصة لبناء شراكات مع المستثمرين الدوليين دعما لقطاع الصناعة وتعزيز التجارة، وتحقيق الطفرة الاقتصادية للاستثمارات المصرية والعربية والافريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، والمشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية، مشيرا إلى أهمية تضافر كل الجهود من القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات لمواجهة تداعيات الظروف العالمية.

وأكدت، أن المعرض يعد منصة استثمارية وتجارية وسياحية مؤثرة بالقارة وعلى المستوي الدولي لفتح أسواق جديدة، لتبادل تجاري وبناء جسور تعاون بين الدول العربية والإفريقية، بمشاركة نخبة رفيعة المستوي من ممثلي الدول المشاركة في قطاعات الاستثمار والتجارة والغرف الصناعية وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال مما تعتبر فرصة مواتية لتعزيز التعاون في كافة المجالات التنموية.

فعاليات فنية على هامش المؤتمر

وأشارت «يس» إلى المؤتمر يتضمن إطلاق مبادرة «علشانك يا بلدي ووحدتنا العربية»، من خلال مسيرة على طريق السلام، وحفل رسمي بالمتحف المصري بشرم الشيخ، وحفل تراثي بالزي القومي لكل دولة بمصاحبة حفل فني عالمي ويقام علي هامش المؤتمر عرض أزياء ومجوهرات.