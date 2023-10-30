«الخط دا خطي والحبر من دمي».. أغنية لـ كايروكي تصف حال أطفال فلسطين

تصدرت أغية «الخط دا خطى» لفرقة كايروكي، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، «إكس»، بعد طرحها منذ نحو 10 سنوات، وتحديدا في 2014، وذلك بسبب كلماتها التى توصف حالة الاطفال بفلسطين حاليا.

سبب تصدر أغنية لـ أغنية الخط دا خطي التريند

«لاكتب على كفي والحبر من دمي» بهذه الجملة، تصدرت الأغنية، وذلك بسبب ما يجري في فلسطين، في الوقت الحالي، حيث يكتب أهالي غزة أسماءهم على أيديهم لتمييز أجسادهم بعد مقتلهم ويكتبون وصيتهم.

تفاعل عدد كبير من الجمهور، خلال الساعات القليلة الماضية مع أغنية «الخط دا خطي» إذ كتب أحدهم : «ما أحلاها أنا ليه ما بعرفها من قبل!»، وكتب آخر: «عاشت فلسطين حرة أبية لم أنسى ولن أنسى هذه الأغنية الرائعة».

تفاصيل أغنية الخط دا خطي

وجاءت الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع، فرقة كايروكي، وكانت الأغنية في بداية رحلتهم الفنية، والتي عرفهم الجمهور بالوطن العربي وتحديدا الفلسطيني، من خلالها، وتقول كلماتها:

الخط دا خطي والكلمة دي لي

اغطى الورق غطى بالدمع يا عينيا

شط الزتون شطى و الارض عربيه

نسايمها انفاسي وترابها من ناسي

وان كنت انا ناسي متنسنيش هيا

الخط دا خطى والكلمه دي ليا

لكتب علي عيني يحرم عليكي النوم

واحبس ضياء عيني بدموعي طول اليوم.

قبل الوفا بديني زي الصلاه والصوم

ده الدين في عرف الحر هم و مذلة و مر

وهموم تجيب و تجر احزان مخبيه

الخط دا خطى والكلمه دي ليا