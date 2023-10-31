«النقل»: نفذنا خططا طموحة بأيادي شركات مصرية وطنية

أكدت وزارة النقل، أنّ وسائل النقل والطرق بمثابة شرايين يمكن على أساسها تنفيذ تنمية مجتمعات عمرانية مختلفة، موضحة أنّ الدولة نفذت خطة طموحة بأيادي شركات مصرية وطنية بالتنسيق مع شركات عالمية.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، أنّ الخط الرابع للمترو نفذته شركات مصرية متخصصة، لافتة إلى أنّ الدولة انتقلت إلى مرحلة التصدير من خلال شركاتها المتخصصة في النقل.

وأوضحت وزارة النقل، أنّ تشغيل الشباب المصري خارج الدولة يعني أنّه سفير للدولة، مشيرة إلى أنّ السعودية يعمل بها قائدي قطارات مصريين منذ نحو 20 عاما.

وأكدت الوزارة حرصها على تأهيل الشباب في مختلف المجالات المتخصصة بالنقل، كما شددت على أنّ العنصر البشري لا يُشترى ويتم تأهيله بشكل جيد، وهو ما تفعله الوزارة الآن بتعليم وتدريب وخدمات طبية واجتماعية بشكل متميز