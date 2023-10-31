جدول اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل الثانوي العام بالقليوبية.. تبدأ غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق اختبارات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام غدا الأربعاء، وناشدت الطلاب بعدم الغياب والالتزام بالحضور لأداء الاختبارات، وحددت المواد والأيام حيث تستمر الاختبارات حتى 13 نوفمبر المقبل.

جدول اختبارات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات أكتوبر للصف الأول الثانوي العام غدا الأربعاء، كالتالي:

الأربعاء 1 نوفمبر.. لغة عربية.

الخميس 2 نوفمير.. لغة إنجليزية وحاسب آلي.

الأحد 5 نوفمبر.. أحياء.

الاثنين 6 نوفمبر .. لغة ثانية ودين.

الثلاثاء 7 نوفمبر.. كيمياء.

الأربعاء 8 نوفمبر.. تاريخ وتربية وطنية.

الخميس 9 نوفمبر.. جغرافيا.

الأحد 12 نوفمبر.. فيزياء.

الاثنين 13 نوفمبر .. فلسفة ورياضيات.

جدول اختبارات أكتوبر للصف الثاني الثانوي علمي

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي العام علمي غدا الأربعاء، كالتالي:

الأربعاء 1 نوفمبر.. كيمياء.

الخميس 2 نوفمبر.. فيزياء.

الأحد 5 نوفمبر.. تطبيقات الرياضيات.

الاثنين 6 نوفمبر.. أحياء.

الثلاثاء 7 نوفمبر.. دين وحاسب آلي.

الأربعاء 8 نوفمبر.. لغة عربية.

الخميس 9 نوفمبر.. لغة إنجليزية.

الأحد 12 نوفمبر.. جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الاثنين 13 نوفمبر.. مواطنة ولغة ثانية.

جدول اختبارات أكتوبر للصف الثاني الثانوي أدبي

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أن اختبارات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي العام أدبي تبدأ غدا الأربعاء كالتالي:

الأربعاء 1 نوفمبر.. تاریخ.

الخميس 2 نوفمبر.. جغرافيا.

الأحد 5 نوفمبر.. فلسفة.

الاثنين 6 نوفمبر.. علم نفس.

الثلاثاء 7 نوفمبر.. دين وحاسب آلي.

الأربعاء 8 نوفمبر.. لغة عربية.

الخميس 9 نوفمبر.. لغة إنجليزية.

الأحد 12 نوفمبر.. جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الاثنين 13 نوفمبر.. مواطنة ولغة ثانية.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تخصيص الفترة الثانية من اليوم الدراسي للامتحانات، على أن يقوم المعلم الأول لكل مادة بوضع الامتحان، مع الالتزام بالتعليمات الواردة من التوجيه، ويتم كتابة الامتحان على السبورة لكي لا يتم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية، ودون تحصيل أي رسوم من الطلاب مقابل طباعة الامتحان.