باحثة سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يريد إعادة نظرية الجدار الحديدي في غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى تطهير غزة من المقاومين كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية استمرار حالة القصف لتعميق الأزمة الإنسانية، وبدأت المرحلة الثالثة للاحتلال، وهي المناورات البرية، أو عملية المحاولة التدريجية في الاجتياح البري لقطاع غزة، لتحقيق أهدافه التي لم يستطع أن يحقق أيًا منها.

«تمارا»: الاحتلال يريد إعادة نظرية الجدار الحديدي

وأكدت «تمارا» خلال مداخلتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إعادة نظرية الجدار الحديدي فيما يتعلق بقطاع غزة حتى يعيد حالة النصر، التي افتقدها في يوم السابع من أكتوبر الماضي، لإعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي في جيش الاحتلال الصهيوني.

«تمارا»: يعتبر الاحتلال الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار هزيمة له

وتابعت «تمارا» يعتبر الاحتلال الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار هزيمة وخسارة له، ولن يحقق له النصر أمام المقاومة الفلسطينية، فثقة الجمهور الإسرائيلي في قطاع غزة، أصبحت في حالة من التزعزع.