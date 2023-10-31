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تشيع جثمان الإعلامية سارة حسن من مسجد السلام بعد صلاة العصر

كتب:

محمود الرفاعى
01:54 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
سارة حسن

سارة حسن

توفيت منذ قليل الإعلامية سارة حسن بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان بالمخ، ومن المقرر تشيع الجثمان عقب صلاة العصر من مسجد السلام، بحسب مأ أعلنته الإعلامية رشا طاهر. 

من هي الإعلامية سارة حسن.

- تعتبر سارة حسن من الإعلاميات المميزات في التقديم التليفزيوني، وتميز أسلوبها بالهادئ الرصين.

- لم تتحدث سارة حسن عن تفاصيل حالتها المرضية، وتكتفي بطلب الدعاء لها.

- يُعتبر آخر ظهور للإعلامية سارة حسن في عام 2022، بعدما أعلنت عودتها مرة أخرى لتلقي الكيماوي من جديد بجرعات كثيفة.

- طلبت سارة حسن من جمهورها مؤخرا الدعاء، وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث».

 

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