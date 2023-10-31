بعد إعلان الفائز الأول.. اعرف إزاي تكسب مليون جنيه في مسابقة «التعمير والإسكان»

كشف بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة، عن فوز «محمد السيد رمضان جمعة» -فرع جسر السويس بجائزة المليون جنيه الأولى، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أنه مازال هناك ثلاثة فرص للفوز بجائزة «المليون جنيه»، وسيتم الإعلان عن موعد السحب القادم في حينه.

ونرصد في السطور التالية كيفية المشاركة في مسابقة بنك التعمير والإسكان ليكون هناك فرصة للفوز بها، والحصول على مليون جنيه، عند فتح حساب توفير.

كل ما تريد معرفته عن مسابقة المليون جنيه

- يقدم بنك التعمير والإسكان فائز واحد كل شهر.

- الجائزة 4 ملايين جنيه مصري لمدة 4 شهور، أي مليون كل شهر.

- مدة السحب شهور بدورية شهرية «سحب كل شهر»، ابتداءً من إقفال سبتمبر 2023 وتنتهي بإقفال ديسمبر 2023، ويتم إجراء أول سحب خلال شهر أكتوبر 2023.

تفاصيل المشاركة في مسابقة بنك التعمير

- قيمة الجائزة صافية غير محملة بتكلفة الضرائب المقررة.

- يتم السحب على كافة حسابات التوفير الجديدة والحالية، على أن يتم إضافة 50 ألف جنيه إلى حساباتهم ابتداءًا من 1 سبتمبر 2023.

- وألا يقل الحد الأدنى لرصيد الحساب الشهري عن 50 ألف جنيه أو ما يعادلها من عملات أجنبية، وبعدد فرص يعادل 50 ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العملاء الذين لم يحالفهم الحظ في السحب الأول لديهم فرصة للفوز بالجائزة في السحوبات التالية.

- يتم استثناء السادة العاملين بالبنك من السحب وأقاربهم من الدرجة الأولى.

- يستثنى العملاء الفائزين بجائزة المليون جنيه من السحوبات التالية.

- هذه المسابقة تكون تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.