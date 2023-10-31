300 شركة من 50 دولة تشارك في معرض النقل الذكي بمصر

أعلن وزير النقل مشاركة 300 شركة متخصصة من 50 دولة في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الخامسة، موضحا أنها أنهت كل الاستعدادات اللوجستية الخاصة بهذا المعرض.

وأضاف أن المعرض سيشهد تنوعا، ويجرى عرض مختلف مشروعات وزارة النقل فيه سواء في السكك الحديدية أو الموانئ البرية والبحرية والجافة أو الجر الكهربائي والمترو.

موعد انطلاق المؤتمر

وأوضح في مؤتمر صحفي أن المعرض يأتي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بدعم وتطوير وسائل وخدمات النقل، وسيعقد المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر.