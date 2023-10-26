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«المنشآت السياحية»: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية للعاملين بالمطاعم

كتب:

عبده أبوغنيمة
11:14 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

قال أحمد الناظر، أمين عام غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء منظومة قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي، الخاصة بإدراج جميع العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي، جرى البدء في طباعة الكارنيهات الأمنية للعاملين بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية لعام 2024/2023.

أماكن تسلم الكارنيهات الأمنية بالمحافظات

أضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه اليوم على كل المنشآت السياحية، أن استلام الكارنيهات الأمنية للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، سيكون من خلال فرع الغرفة الرئيسى بالجيزة، وفروع الغرفة الفرعية بالمحافظات الأتية «الغردقة - الأسكندرية - وسط الدلتا - شرم الشيخ - الأقصر».

إدراج العمالة الجديدة على قاعدة البيانات

أشار أمين عام غرفة المطاعم السياحية، إلى أنه يجب على المنشآت التأكد من حذف الموظفين الذين تركوا العمل، فضلا عن تعديل البيانات المطلوبة من بعض العاملين، وإدراج العمالة الجديدة، حتى يتسنى طباعة الكارنيهات الجديدة من واقع البيانات المدرجة على قاعدة البيانات، على أن تكون المطاعم مسؤولة عن ما تقدمه من معلومات.

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بقلم عبده أبوغنيمة