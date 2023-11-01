مات يقرأ القرآن.. سبب وفاة مدير قطاع الأزهر السابق في بني مزار

حالة من الحزن سيطرت على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بعد وفاة الشيخ محمد أبو العودين مدير قطاع الأزهر السابق، وهو داخل مسجد الحرمين في المركز.

وفاة الشيخ أبو العودين صائمًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للحظة وفاة الشيخ أبو العودين وهو يتلو القرآن الكريم قبل صلاة المغرب في مسجد الحرمين، وكانت تلك اللحظات تعتبر مثالًا رائعًا لحسن الخاتمة، خاصةً أنه توفي وهو صائم في تلك اللحظة.

وقال محمد عبد النعيم أحد أقارب الشيخ المتوفى، لـ«الوطن»، إن المئات من سكان بني مزار شاركوا في تشييع جثمان الشيخ أبو العودين والصلاة عليه، وتم نقل الجثمان من مسجد الزهراء في قرية أبو العباس البلد إلى مثواه الأخير في مشهد مهيب حرص الجميع على حضوره.

وعن سبب الوفاة، أوضح أن الوفاة جاءت طبيعية، حيث أفادت شهادة الوفاة الخاصة بالشيخ الراحل أنه توفى إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن الوفاة بين الناس وأثناء قراءة القرآن كانت ملفتة للأنظار.

سرادق عزاء حزين على رحيل الفقيد

وتحولت صفحة الشيخ محمد أبو العودين على "فيس بوك"، إلى سرادق عزاء حزين على رحيله، حيث كتب أحد المشاركين تعزية قائلًا: «البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. اللهم آمين.. رحمك الله شيخنا الجليل، ومعلمنا في القرآن.. لقد فقدنا مجلسك الطيب.. اللهم اجعل القرآن صاحبًا وشفيعًا له في قبره»، ورد آخر قائلًا: «ما أجمل خاتمة لعمنا الفاضل الشيخ محمد أبو العودين، شيخ المعاهد الأزهرية السابق».

ونعى الكثيرون الشيخ أبو العودين بعبارات مؤثرة تعكس مدى حبهم له، خاصةً أنه كان معروفًا بأعماله الخيرية ومساعدته للجميع، فقد كان يُعتبر أبًا لجميع شباب مركز بني مزار.