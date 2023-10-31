النائب أحمد بدوي: سيناء تحولت من بؤرة للإرهاب إلى واحة للبناء والتعمير

ثمّن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى شمال سيناء، بحضور اتحاد قبائل سيناء وعدد من الرموز السياسية والإعلاميين، مشيرا إلى النجاح الذي تحقق في تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر من بؤرة للإرهاب إلى واحة للبناء والتنمية والتعمير عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة لتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وتنفيذ مشروعات غير مسبوقة في مجالات المياه والصرف والري والزراعة والتعليم وغيرها من المشروعات الخدمية باستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه تتضمن 208 مشروعات في كافة القطاعات.

توافر الإرادة السياسية من الرئيس السيسي

وأشار إلى أن ما شهدته سيناء خلال السنوات الماضية بفضل توافر الإرادة السياسية من الرئيس السيسي يتخطى حجم الإنجاز ليصل إلى الإعجاز، حيث حاربنا الإرهاب وفي نفس الوقت لم نتوقف عن التنمية، وتم ربط سيناء لأول مرة في تاريخها بمدن القناة من خلال مجموعة من الأنفاق وربطها بكافة محاور التنمية فى المحافظات المجاورة، موضحا أن مشروعات تنمية سيناء التي نشاهدها اليوم تؤكد للجميع أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعمير والبناء لتعمير تلك البقعة من أرض الوطن، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على سيناء في تحسين مستوى المعيشة لتتحول بسواعد أبنائها إلى مركز عالمي وجاذب للاستثمارات في سائر القطاعات.

الدور التاريخي الذي لعبته قبائل سيناء

وأشاد بدوي بالدور التاريخي الذي لعبته قبائل سيناء واتحاد القبائل خلال الفترة الأخيرة لمساندة جهود الدولة في تنمية سيناء وإقامة المشروعات ومواجهة العناصر الإرهابية بفضل هذا التكاتف نجحت مصر في خطتها الجديدة التي وضعتها على مسار التنمية لتغيير وجه الحياة على أرض سيناء لتنطلق المرحلة الثانية من التطوير الاستراتيجي لهذه المنطقة التي لا يمكن التفريط في حبة رمل منها تحت أي ظرف.