هشام الحلبي: امتلاك قوات مسلحة قادرة ومحترفة يعد نقطة فارقة لما بعد 30 يونيو .. فيديو

علق اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء، مشيرا إلى تأكيد الرئيس على دور الشهداء الهام وذكرهم بكل مناسبة، فالتضحيات هي جيش وشرطة وشعب، وهم وجوه لعملة ذهبية واحدة تتحرك مع بعضها على مر السنين، فكل مناسبة من مناسبات مصر تحتوي على تضحيات من الجيش أو الشوطة أو من الشعب أو من الثلاثة، وهم في أعلى مكان بالجنة والواجب علينا رعاية أسرهم لأنهم جزء من هذه التضحية.

ولفت الحلبي إلى إشارة الرئيس إلى أن من أراد السلام عليه إمتلاك القوة للحفاظ عليه، فهي جملة قصيرة قوية، تلخص إستراتيجية واضحة للدولة المصرية، فالدولة المصرية تعيش في منطقة ساخنة من العالم، وهي منطقة غنية بمصادر الطاقة والممرات المائية ومحور إهتمام العالم، وهو ما يؤكده كثرة الدول التى احتلت مصر على مدار التاريخ.

يجب أن نمتلك قوات مسلحة قادرة على الحسم في وقت قليل

ولفت الحلبي خلال حديثه مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وباسم طبانة على قناة «اكسترا نيوز» إلى أن الحفاظ على كيان الدولة وعلى مشروعات التنمية يجب أن نمتلك قوات مسلحة قادرة على الحسم في وقت قليل والتدخل السريع لمواجهة أى عدو داخل أو خارج الحدود حيث تقع إمكانيات اقتصادية عالية القيمة مثل حقل ظهر، والارهاب عبر الحدود، فامتلاك قوات مسلحة قادرة ومحترفة وحديثة يعتبر نقطة فارقة تمت باحتراف عقب 30 يونيو .

وقال الحلبي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على موقع أرض سيناء الهام فهي ملتقي الشرق والغرب، وهي الأرض المقدسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وفيها يطلب الله سبحانه وتعالى من نبي الله موسي أن يخلع نعليه، لأنه بأرض مقدسة، وهو ما يجب أن تعرفه كل الأجيال القادمة، وهي محط أنظار العالم، وهي جزء أصيل من أرض مصر.

رصد 300 مليار جنيه لتنمية سيناء عقب 30 يونيو

وشدد الحلبي على أهمية التنمية التي تقوم بها مصر على أراضيها كافة، والتنمية التى تقوم بها على أرض سيناء خاصة، حيث تم رصد 300 مليار جنيه لتنمية سيناء عقب 30 يونيو، وتتصف التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية كونها تنمية مستدامة، أي إنها تراعي حق الأجيال الموجودة والأجيال القادمة، على سبيل المثال الأنفاق أسفل قناة السويس التي تربط مصر بسيناء والتي سوف يستخدمها الأجيال القادمة ستقوم على تسهيل عملية الإستثمارات، إزدواج قناة السويس، وتنمية محور قناة السويس، وتنمية الطرق والمواني والمطارات، والمشروعات والصناعات.

وأكد أن التنمية في سيناء لها بعد إجتماعي بإضافة إلى البعد الإقتصادي، وتنمية القرى والمنازل التي يعيش فيها أهالى سيناء، حيث لهم طبيعة بدوية معينة في منازلهم تمت مراعاتها، وإنشاء المدارس وجامعة الملك سلمان، فالتنمية مستدامة هي أحد معايير التنمية بالأمم المتحدة.