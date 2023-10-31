تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في ميت سلسيل بالدقهلية

وجه اللواء صبري محمد عبده، رئيس مجلس مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة خطة التنفيذ بشكل دوري، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، في بيان، إنه جرى العمل على تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمباني عقب انتهاء العمل وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.

متابعة ترشيد استهلاك الإنارة بالمحلات التجارية

وشدد رئيس مجلس المدينة على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات التجارية والحرفية بمختلف أنواعها للتأكد من تخفيض الإضاءة وفصل الكهرباء والإنارة عن اللوحات الإعلانية العشوائية وغير المرخصة المتواجدة على واجهات المحلات، والتأكيد على مديري كافة المنشآت الحكومية ومراكز الشباب والملاعب والكافيتريات للتأكد من غلق الكهرباء فور انتهاء الفعاليات التي تقام بها وفصل الإنارة بالإعلانات المضيئة الخاصة بكل منشأة وفصل التيار الكهربائي وفصل الإنارة بالمساجد بعد انتهاء الصلوات.

استخدام اللمبات الليد الموفرة بأعمدة الإنارة

وبحسب البيان، أكد على استخدام اللمبات الليد الموفرة بأعمدة الإنارة والمنشآت الحكومية واستبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبوقة الدفع بجميع المنشآت بالتنسيق مع هندسة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك، كما دعا كافة المواطنين والجهات بضرورة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.