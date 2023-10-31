قطع المياه عن بعض مناطق فيصل نتيجة أعمال توسعة طريق المنشية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: «فيصل ومتفرعاته، الطالبية، الطوابق، كفر طهرمس».

وأوضحت الشركة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى حدوث كسر مفاجئ بخط طرد قطر 1500 مم والخاص بمحطة صرف صحي الطالبية، وذلك نتيجة قيام مقاول بأعمال توسعة طريق المنشية بمنطقة فيصل بكسر الخط أثناء أعمال التوسعة، الأمر الذي أدى إلى توقف المحطة وقطع المياه عن تلك المناطق.

سحب المياه

ودفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات و30 شفاطا للتمكن من سحب المياه الناتجة عن الكسر، والبدء في أعمال الإصلاح.

توفير سيارات مياه

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.