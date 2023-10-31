صديقة الإعلامية سارة حسن تروي التفاصيل الأخيرة في حياتها: المرض سيطر على الجسم

رحلت عن عالمنا الإعلامية سارة حسن، قبل قليل إثر معاناة مع مرض السرطان الذي أنهى حياتها، داخل إحدى المستشفيات بعد غيبوبة دامت 3 أشهر، لينتهي الأمر بإعلان خبر وفاتها قبل قليل، وتتحول صفحتها على «فيس بوك» إلى دفتر عزاء كبير من قبل محبيها.

صديقة سارة حسن تروي آخر لحظاتها

الإعلامية مها موسى، الصديقة المقربة للإعلامية الراحلة سارة حسن، روت لـ«الوطن» اللحظات الأخيرة قبل وفاتها وتفاصيل حالتها الصحية، قائلة: «كان بقالها 3 شهور في غيبوبة كاملة، قبلها كانت في فترة نقاهة عرفت أنها هتاخد كيماوي تاني لمدة 6 شهور، وبالصدفة اكتشفت إصابتها بورم تاني في مكان حساس في المخ».

«سارة عمرها ما ضعفت ولا حست باليأس»، عبارة واصلت من خلالها الإعلامية مها موسى، الحديث عن صديقتها سارة حسن، مضيفة: «آخر فترة كان ممنوع عنها الزيارة بسبب ضعف المناعة، أهلها كانوا بيدخلولها بصعوبة، هي قاومت كتير جدا وكانت على طول عندها إرادة وقوة وحريصة على العلاج والأكل وكانت بتتمشى و بتلعب رياضة وعمرها ما حست بيأس ولا رضيت تلبس باروكة».

السرطان انتصر في النهاية

عجز الأطباء عن تقديم العلاج اللازم لحالتها بسبب تمكن الورم من جسدها ودخولها في غيبوبة، «مكانش عندها حد تعبان تعبت فجأة وحالتها كانت صعبة، كانت بترفض حد يدخل معاها وقت الكيماوي، الدكاترة مقدروش يعملولها حاجة، وانتصر السرطان في النهاية».

موعد جنازة سارة حسن

وأعلنت أسرة الإعلامية الراحلة سارة حسن أداء صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر بمسجد السلام في مدينة نصر.

ويقام العزاء بمسجد المشير قاعة الصفا غدا، ومن المفترض أن يحضر الجنازة والعزاء عدد كبير من نجوم الإعلام في مصر والوطن العربي.

وصارعت الإعلامية سارة حسن مرض السرطان، وجرى حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ.