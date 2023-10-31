رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد ومكان عزاء الإعلامية سارة حسن.. رحلت بعد صراع طويل مع المرض

كتب:

ضحى محمد
02:17 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
سارة حسن

سارة حسن

أعلنت أسرة الإعلامية الراحلة سارة حسن أداء صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر بمسجد السلام في مدينة نصر.

موعد ومكان عزاء الإعلامية سارة حسن

ويقام عزاء الإعلامية سارة حسن غدا بمسجد المشير قاعة الصفا، ومن المفترض أن يحضر الجنازة والعزاء عدد كبير من نجوم الإعلام في مصر والوطن العربي.

رحيل الإعلامية سارة حسن

تعتبر سارة حسن من الإعلاميات المميزات في التقديم التليفزيوني، وتميز أسلوبها بالهادئ الرصين، وقد رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض .

صارعت الإعلامية سارة حسن مرض السرطان، وجرى حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ.

 

 

اقرأ المزيد:

تراجع في الحالة الصحية للإعلامية سارة حسن.. «مصابة بمرض نادر في المخ»

بعد إصابتها بورم في المخ وتدهور حالتها الصحية.. من هي الإعلامية سارة حسن؟

مفاجأة في مرض الإعلامية سارة حسن.. ليس السرطان وحده سبب الغيبوبة

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع المرض

تشيع جثمان الإعلامية سارة حسن من مسجد السلام بعد صلاة العصر
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.