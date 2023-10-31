موعد ومكان عزاء الإعلامية سارة حسن.. رحلت بعد صراع طويل مع المرض

أعلنت أسرة الإعلامية الراحلة سارة حسن أداء صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر بمسجد السلام في مدينة نصر.

موعد ومكان عزاء الإعلامية سارة حسن

ويقام عزاء الإعلامية سارة حسن غدا بمسجد المشير قاعة الصفا، ومن المفترض أن يحضر الجنازة والعزاء عدد كبير من نجوم الإعلام في مصر والوطن العربي.

رحيل الإعلامية سارة حسن

تعتبر سارة حسن من الإعلاميات المميزات في التقديم التليفزيوني، وتميز أسلوبها بالهادئ الرصين، وقد رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض .

صارعت الإعلامية سارة حسن مرض السرطان، وجرى حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ.